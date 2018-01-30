В Немане задержали мужчину, угрожавшего расправой сотруднику магазина
В Немане задержали местного жителя, угрожавшего контролёру продуктового магазина расправой. Об этом сообщает
В Немане задержали местного жителя, угрожавшего контролёру продуктового магазина расправой. Об этом сообщает
Мужчина оказался недоволен тем, что сотрудница внутреннего контроля магазина попросила его показать свой пакет. В ответ на её требования он начал нецензурно выражаться и угрожать ей расправой. Позже он начал оскорблять прибывших на место сотрудников полиции.
Нарушитель был передан в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. По данному факту проводится проверка.