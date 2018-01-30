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09:17 (мск), источник: Клопс.ru

В Немане задержали мужчину, угрожавшего расправой сотруднику магазина

В Немане задержали местного жителя, угрожавшего контролёру продуктового магазина расправой. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Мужчина оказался недоволен тем, что сотрудница внутреннего контроля магазина попросила его показать свой пакет. В ответ на её требования он начал нецензурно выражаться и угрожать ей расправой. Позже он начал оскорблять прибывших на место сотрудников полиции.

Нарушитель был передан в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. По данному факту проводится проверка.

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