В Немане задержали мужчину, угрожавшего расправой сотруднику магазина

Мужчина оказался недоволен тем, что сотрудница внутреннего контроля магазина попросила его показать свой пакет. В ответ на её требования он начал нецензурно выражаться и угрожать ей расправой. Позже он начал оскорблять прибывших на место сотрудников полиции.