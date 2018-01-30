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09:28 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы из-за уснувшего водителя произошла авария

Водитель снес разделительное ограждение. Рассыпавшиеся по дороге обломки спровоцировали новое ДТП.

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В Алматы на ВОАД произошла авария. Никто не пострадал, но образовалась большая пробка, сообщает Zakon.kz.

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Причиной аварии, по предварительной версии, стало то, что водитель Volkswagen Polo, двигающийся по дороге вниз, уснул за рулем.

Машину занесло влево и она, перевернувшись, снесла разделительное ограждение. Водитель не пострадал, но обломки заграждения разлетелись по дороге.

Один из осколков попал в Toyota Camry, двигающуюся на встречу, и разбил ей передний бампер. Люди в машине не пострадали.

Образовалась пробка. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и эвакуатор.

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