В Алматы из-за уснувшего водителя произошла авария

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В Алматы на ВОАД произошла авария. Никто не пострадал, но образовалась большая пробка, сообщает Zakon.kz.

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Причиной аварии, по предварительной версии, стало то, что водитель Volkswagen Polo, двигающийся по дороге вниз, уснул за рулем.

Машину занесло влево и она, перевернувшись, снесла разделительное ограждение. Водитель не пострадал, но обломки заграждения разлетелись по дороге.

Один из осколков попал в Toyota Camry, двигающуюся на встречу, и разбил ей передний бампер. Люди в машине не пострадали.