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09:16 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале бабушка спасла из пожара трех детей

К сожалению, четвертую внучку вынести из огня пенсионерка не успела.

67-летняя пенсионерка Надежда Валентиновна жила в частном доме вместе со своей 22-летней дочерью Анастасией и четырьми внучками и внуком. Отец детей бросил малышей на воспитание матери. Сама Настя была в декрете. Поэтому все денежные хлопоты легли на плечи пенсионерки.

— Семья воспитывала 4-месяную, годовалую и 3-летнюю девочек, а также двухлетнего мальчика, — рассказывают соседи семейства. — Жили они дружно, никогда не ссорились. Отец детей неизвестно, куда пропал. Проблем с алгоголем у них не было.

Вечером мать детей затопил печку и вышла из дома. В это время, по предварительной версии, один уголек выпал из печки. Начался пожар. Заметив дым и пламя, бабушка начала хватать внуков и вытаскивать их на улицу.

— Бабушка успела вынести из пожара двух внучек и внука, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пожарной Алапаевска. — Пенсионерка не успела спасти только 4-месячную внучку. Она задохнулась угарным газом. Старшая из девочек получила ожоги и наглоталась дыма. Она сейчас находится в реанимации. Врачи перевезли ее в Екатеринбург.

Когда мать детей вернулась, огонь уже полыхал. Сейчас женщина находится в больнице вместе со своей старшей дочерью. Двое других детей не пострадали. По словам чиновников, они пока находятся в реабилитационном центре.

Дом семейства в пожаре выгорел полностью. Сейчас бабушка детей находится у своей сестры. Местные жители, тем временем, уже начали сбор денег для погорельцев.

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