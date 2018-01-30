В Перми бездомный случайно поджег себя в коллекторе
С ожогами 50% тела его увезли в больницу.
С ожогами 50% тела его увезли в больницу.
В понедельник, 29 января, в ожоговый центр городской клинической больницы № 21 бригада «скорой помощи» доставила 43-летнего пермяка в тяжелом состоянии.
Как выяснили сотрудники МЧС в ходе проверки, бездомный мужчина развел костер в коллекторе теплотрассы на пересечении улиц Леонова и Геологов. Он был неосторожен, на нем загорелась одежда. В итоге мужчина получил ожоги живота, спины, лица, рук и ног 2−3 степеней на площади 50%, сообщили в