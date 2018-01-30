Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов - СМИ
Вопрос жизни и смерти: репортаж из реанимации
У британской супербабушки осталось более 150 внуков и правнуков
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Собчак надела эффектное платье-рубашку на программу Познера
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
СМИ: в Минске дипломат бросил в лицо Климкину свой паспорт
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Внебрачный сын Мишулина расстроен решением суда - СМИ
Маликов с 54-летней женой снова стали родителями
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
На Украине выступили с жестким заявлением из-за Керченского моста
США уже просят Россию о помощи в Сирии — СМИ
В Швеции умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Арендаторам квартир вернут налоговый вычет
Фоторепортажи
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми бездомный случайно поджег себя в коллекторе

С ожогами 50% тела его увезли в больницу.

В понедельник, 29 января, в ожоговый центр городской клинической больницы № 21 бригада «скорой помощи» доставила 43-летнего пермяка в тяжелом состоянии.

Как выяснили сотрудники МЧС в ходе проверки, бездомный мужчина развел костер в коллекторе теплотрассы на пересечении улиц Леонова и Геологов. Он был неосторожен, на нем загорелась одежда. В итоге мужчина получил ожоги живота, спины, лица, рук и ног 2−3 степеней на площади 50%, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новые санкции США: в "кремлевский доклад" попали 210 человек. Полный список
Поиски судна «Восток»: морская фаза спасательной операции завершена
Минфин США опубликовал «кремлевский доклад»
США призвали Россию прекратить "опасные" перехваты самолетов
Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
Названы места для долгой жизни в России
В небе над Россией появится кровавая супер-луна
На Украине исчезли деньги на армию
Директор ЦРУ рассказал о новых "скрытых атаках" России
Спорт
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил, что президент России был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время ОИ в Сочи
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь