В Перми бездомный случайно поджег себя в коллекторе

Как выяснили сотрудники МЧС в ходе проверки, бездомный мужчина развел костер в коллекторе теплотрассы на пересечении улиц Леонова и Геологов. Он был неосторожен, на нем загорелась одежда. В итоге мужчина получил ожоги живота, спины, лица, рук и ног 2−3 степеней на площади 50%, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.