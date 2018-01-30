В 2 районах Воронежской области ввели карантин по бешенству животных
Ограничения будут действовать до 2 апреля.
Ограничения будут действовать до 2 апреля.
Власти Воронежской области установили карантин по бешенству животных на территории сел Расковка и Грушовое Богучарского района, а также на территории села Оськино Хохольского района. Соответствующие документы опубликовали на правовом портале облправительства в понедельник, 29 января.
Согласно документам, эпизоотическим очагом в селе Расковка признали индивидуальное подворье по улице Шевченко.
В селе Грушовое очагом возбуждения бешенства признали подворье на улице Подгорной. Запреты также ввели на улице Советской в селе Оськино.
Специалисты запретили проводить выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их. Ограничения продлятся до 2 апреля.