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09:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В 2 районах Воронежской области ввели карантин по бешенству животных

Ограничения будут действовать до 2 апреля.

Источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежской области установили карантин по бешенству животных на территории сел Расковка и Грушовое Богучарского района, а также на территории села Оськино Хохольского района. Соответствующие документы опубликовали на правовом портале облправительства в понедельник, 29 января.

Согласно документам, эпизоотическим очагом в селе Расковка признали индивидуальное подворье по улице Шевченко.
В селе Грушовое очагом возбуждения бешенства признали подворье на улице Подгорной. Запреты также ввели на улице Советской в селе Оськино.

Специалисты запретили проводить выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их. Ограничения продлятся до 2 апреля.

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