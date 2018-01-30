Ожоги получил хабаровчанин во время пожара в двухквартирном доме

Во вторник из-за пожара в двухквартирном доме, расположенном на улице Джамбула в Кировском районе Хабаровска, без крыши над головой остались четыре человека. Один из них получил ожоги спины. От госпитализации погорелец отказался, ограничившись первичной обработкой ран в машине скорой помощи, сообщает портал «Губерния».

Пострадавший — мужчина 1967 года рождения — был в эпицентре возгорания. Именно в той части дома, которую он арендует, появился огонь. Отчего — достоверно пока не известно, но соседям погорелец рассказал о проблемах с печью.