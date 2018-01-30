Ожоги получил хабаровчанин во время пожара в двухквартирном доме
Мужчина помогал соседям вынести из дома ценные вещи.
Мужчина помогал соседям вынести из дома ценные вещи.
Во вторник
Пострадавший — мужчина 1967 года рождения — был в эпицентре возгорания. Именно в той части дома, которую он арендует, появился огонь. Отчего — достоверно пока не известно, но соседям погорелец рассказал о проблемах с печью.
Когда начался пожар, мужчина первым делом бросился к жильцам соседней квартиры, чтобы предупредить их об опасности. Пока расчеты спешили к месту происшествия, жильцы успели вынести из дома одежду и документы. Все остальное либо сгорело, либо испорчено дымом, либо залито. Для проживания — тем более зимой — дом стал непригоден.