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09:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Ожоги получил хабаровчанин во время пожара в двухквартирном доме

Мужчина помогал соседям вынести из дома ценные вещи.

Во вторник из-за пожара в двухквартирном доме, расположенном на улице Джамбула в Кировском районе Хабаровска, без крыши над головой остались четыре человека. Один из них получил ожоги спины. От госпитализации погорелец отказался, ограничившись первичной обработкой ран в машине скорой помощи, сообщает портал «Губерния».

Пострадавший — мужчина 1967 года рождения — был в эпицентре возгорания. Именно в той части дома, которую он арендует, появился огонь. Отчего — достоверно пока не известно, но соседям погорелец рассказал о проблемах с печью.

Когда начался пожар, мужчина первым делом бросился к жильцам соседней квартиры, чтобы предупредить их об опасности. Пока расчеты спешили к месту происшествия, жильцы успели вынести из дома одежду и документы. Все остальное либо сгорело, либо испорчено дымом, либо залито. Для проживания — тем более зимой — дом стал непригоден.

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