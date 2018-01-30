В Приморье с трассы вылетел рейсовый пассажирский автобус
Только по счастливой случайности никто не пострадал.
Только по счастливой случайности никто не пострадал.
В Приморье с трассы сошёл пассажирский автобус, сообщает РИА «Восток-Медиа». Причины произошедшего сейчас выясняются. Не исключено, что водитель просто уснул за рулём.
Сегодня в Приморье в дорожное происшествие угодил междугородний пассажирский автобус. Инцидент произошёл недалеко от Большого Камня. Как сообщают очевидцы, водитель машины просто потерял управление не почти пустой дороге. В результате автобус съехал в кювет. Пострадавших в результате аварии нет. Что стало причиной инцидента — не очень понятно. Не исключено, что водитель автобуса просто уснул. Такое, к сожалению, периодически случается. Впрочем, никаких последствий у инцидента не было — и то хорошо. Всё могло закончиться более печально — в конце концов, автобус был забит пассажирами. Транспорт после вынужденной остановки отправился дальше.
Приморские пассажирские автобусы нередко попадают в передряги. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о жёсткой аварии в посёлке Трудовое. Там столкнулись две легковушки и рейсовый автобус № 48. Виновником ДТП стал местный житель, который быстро скрылся с места происшествия. Его задержали буквально через 20 минут.