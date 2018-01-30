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09:28 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье с трассы вылетел рейсовый пассажирский автобус

Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Приморье с трассы сошёл пассажирский автобус, сообщает РИА «Восток-Медиа». Причины произошедшего сейчас выясняются. Не исключено, что водитель просто уснул за рулём.

Сегодня в Приморье в дорожное происшествие угодил междугородний пассажирский автобус. Инцидент произошёл недалеко от Большого Камня. Как сообщают очевидцы, водитель машины просто потерял управление не почти пустой дороге. В результате автобус съехал в кювет. Пострадавших в результате аварии нет. Что стало причиной инцидента — не очень понятно. Не исключено, что водитель автобуса просто уснул. Такое, к сожалению, периодически случается. Впрочем, никаких последствий у инцидента не было — и то хорошо. Всё могло закончиться более печально — в конце концов, автобус был забит пассажирами. Транспорт после вынужденной остановки отправился дальше.

Приморские пассажирские автобусы нередко попадают в передряги. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о жёсткой аварии в посёлке Трудовое. Там столкнулись две легковушки и рейсовый автобус № 48. Виновником ДТП стал местный житель, который быстро скрылся с места происшествия. Его задержали буквально через 20 минут.

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