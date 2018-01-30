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09:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Следственный комитет раскрыл причины задержания замглавы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Сергея Елисеева

Чиновник получил часть взятки в 150 тысяч рублей за содействие одной из управляющих компаний Октябрьского района в получении денег на ремонт домов, рассказали в СК.

Источник: Вести - Новосибирск

Следственный комитет раскрыл причины задержания замглавы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Сергея Елисеева, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

По данным ведомства, в августе 2017 года господин Елисеев встретился с представителем ООО «УК ЖХ Октябрьского района» в одном из ресторанов города и заявил, что за 5 млн рублей может помочь в получении субсидий на ремонт домов и благоустройство территории. Фактически Елисеев такими полномочиями не обладал.

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В дальнейшем чиновник подготовил фиктивные договоры о выполненных работах в системе отопления в домах, которые обслуживает ООО «УК ЖХ Октябрьского района». Общая сумма договоров составила более 5 млн рублей. В действительности договоры выполнила другая компания.

«После чего от представителя ООО “УК ЖХ Октябрьского района” потребовал перечислить часть денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет подконтрольной ему организации и в дальнейшем высказывал требования о переводе оставшейся части денежных средств», — отметили в СК.

Обстоятельства преступления выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, когда при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

В ближайшее время подозреваемого планируют взять под стражу.

Расследование продолжается.

Напомним, о задержании замглавы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Сергея Елисеева стало известно 30 января.

Мэр Новосибирска прокомментировал задержание замначальника Департамента ЖКХ Сергея Елисеева, комментарий градоначальника приводит портал «Новосибирские новости.

«Я обращаюсь ко всем — если есть желание заниматься коммерцией и предпринимательством, для этого надо оставить муниципальную службу. Занимайтесь, работайте, не надо смешивать эти вещи. Закон запрещает их смешивать. В данном случае я не могу никого защищать, у меня нет таких полномочий. Произошедшее ударит по авторитету всей мэрии. Поэтому ещё раз обращаюсь к вам, уважаемые товарищи — мы работаем в одном коллективе и ради одного дела, и если есть какие-то другие мысли, то я никого не держу. Пожалуйста, идите и занимайтесь предпринимательством», — заявил Локоть.

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