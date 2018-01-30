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10:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Умер сотрудник МЧС, пострадавший под завалами дома в Кыштыме

34-летний служащий Уральского учебно-спасательного центра в посёлке Новогорный умер в отделении реанимации Челябинской областной клинической больницы № 3, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Кыштымский рабочий».

Мужчина получил серьезные травмы 21 января при взрыве газа в строящемся доме. Все это время пострадавший находился в коме.

Напомним, в одном из частных домов Кыштыма взорвался газовый котел. ЧП произошло в строящемся здании. В результате взрыва обрушились стены жилой постройки. В момент происшествия хозяин был внутри помещения. Как установили специалисты, к печальным последствиям привело несанкционированное подключение дома к газовым сетям. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.

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