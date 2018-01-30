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09:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Реки из нечистот текут в ЖК «Стрижи» и «Аквамарин»

Роприроднадзор проводит проверку.

В жилых комплексах «Стрижи» и «Аквамарин», что в поселке Новинки Богородского района, текут реки из нечистот. Департамент Росприроднадзора по ПФО уже начал проверку по данному факту.

В ходе осмотра местности специалисты ведомства увидели, что стоки, имеющие характерный запах канализации, текут прямо по земле.

— Стоки поступают на поверхность из подземного резервуара, — пояснили в Департаменте Росприроднадзора по ПФО. — Ручей с характерным запахом канализации растекается по земельному участку, принадлежащему ООО «Деметра».

По результатам проводимого административного расследования будут установлены виновные и принято решение о привлечении к ответственности.

— За указанное правонарушение предусмотрена административная ответственность в части несоблюдения экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, — подчеркнули в Росприроднадзоре.

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