Реки из нечистот текут в ЖК «Стрижи» и «Аквамарин»

В жилых комплексах «Стрижи» и «Аквамарин», что в поселке Новинки Богородского района, текут реки из нечистот. Департамент Росприроднадзора по ПФО уже начал проверку по данному факту.

В ходе осмотра местности специалисты ведомства увидели, что стоки, имеющие характерный запах канализации, текут прямо по земле.

— Стоки поступают на поверхность из подземного резервуара, — пояснили в Департаменте Росприроднадзора по ПФО. — Ручей с характерным запахом канализации растекается по земельному участку, принадлежащему ООО «Деметра».

По результатам проводимого административного расследования будут установлены виновные и принято решение о привлечении к ответственности.