Реки из нечистот текут в ЖК «Стрижи» и «Аквамарин»
Роприроднадзор проводит проверку.
Роприроднадзор проводит проверку.
В жилых комплексах «Стрижи» и «Аквамарин», что в поселке Новинки Богородского района, текут реки из нечистот. Департамент Росприроднадзора по ПФО уже начал проверку по данному факту.
В ходе осмотра местности специалисты ведомства увидели, что стоки, имеющие характерный запах канализации, текут прямо по земле.
— Стоки поступают на поверхность из подземного резервуара, — пояснили в Департаменте Росприроднадзора по ПФО. — Ручей с характерным запахом канализации растекается по земельному участку, принадлежащему ООО «Деметра».
По результатам проводимого административного расследования будут установлены виновные и принято решение о привлечении к ответственности.
— За указанное правонарушение предусмотрена административная ответственность в части несоблюдения экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, — подчеркнули в Росприроднадзоре.