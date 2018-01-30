В Калининграде бывший военный угнал автомобиль и поехал на нём в часть

Инцидент произошёл в марте 2017 года. Рядовой, который в тот момент проходил службу по контракту, увидел Mercedes, припаркованный у дома № 13 по ул. Мебельной в Калининграде, и решил доехать на нём до своей части. Злоумышленник вскрыл замок водительской двери с помощью отвёртки. После этого он завёл двигатель иномарки, соединив напрямую провода замка зажигания, и поехал на ней в сторону войсковой части 06414.