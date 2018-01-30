В Калининграде бывший военный угнал автомобиль и поехал на нём в часть
Калининградский военнослужащий угнал автомобиль и уехал на нём в направлении своей войсковой части. Об этом сообщает
Калининградский военнослужащий угнал автомобиль и уехал на нём в направлении своей войсковой части. Об этом сообщает
Инцидент произошёл в марте 2017 года. Рядовой, который в тот момент проходил службу по контракту, увидел Mercedes, припаркованный у дома № 13 по ул. Мебельной в Калининграде, и решил доехать на нём до своей части. Злоумышленник вскрыл замок водительской двери с помощью отвёртки. После этого он завёл двигатель иномарки, соединив напрямую провода замка зажигания, и поехал на ней в сторону войсковой части 06414.
На следующий день военный был задержан в угнанном автомобиле сотрудниками ГИБДД.
Мужчина полностью признал свою вину и вернул Mercedes владельцу. Калининградский гарнизонный военный суд назначил злоумышленнику наказание в виде принудительных работ сроком на один год и шесть месяцев с удержанием 15 процентов заработной платы. Бывший военнослужащий также выплатил хозяину автомобиля 15 тыс. рублей за причинённый ущерб.