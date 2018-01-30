Детскую горку облили мазутом в парке культуры на Бору
Сама горка признана травмоопасной.
Сама горка признана травмоопасной.
Разлив маслянистой жидкости, похожей на мазут, произведен на детскую горку в парке культуры и отдыха города Бор 26 января. Об этом сообщается на сайте круглосуточный экологической диспетчерской службы минэкологии Нижегородской области.
Местные жители просят разобраться с нарушителем экологических норм, поскольку данные действия приводят к загрязнению почвы, а в перспективе — талых вод.
Кстати, в сообщении отмечается, что горка была признана травмоопасной.