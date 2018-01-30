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18:37 (мск), источник: Newsroom24.ru

Детскую горку облили мазутом в парке культуры на Бору

Сама горка признана травмоопасной.

Разлив маслянистой жидкости, похожей на мазут, произведен на детскую горку в парке культуры и отдыха города Бор 26 января. Об этом сообщается на сайте круглосуточный экологической диспетчерской службы минэкологии Нижегородской области.

Местные жители просят разобраться с нарушителем экологических норм, поскольку данные действия приводят к загрязнению почвы, а в перспективе — талых вод.

Кстати, в сообщении отмечается, что горка была признана травмоопасной.

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