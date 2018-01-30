Гражданина Молдовы с фальшивыми евро не пустили в Польшу

Источник: Actualitati.md

Правонарушение обнаружилось после того, как мужчину обязали предъявить сумму денег, на которую он рассчитывает прожить на территории страны пребывания.

Гражданин Молдовы, который надеялся без проблем «проскочить» через таможенный контроль, достал восемь банкнот по 100 евро, которые на поверку оказались фальшивыми.