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17:56 (мск), источник: Actualitati.md

Гражданина Молдовы с фальшивыми евро не пустили в Польшу

Пограничники на одном из пунктов пропуска в Польше обнаружили фальшивые купюры у 26-летнего гражданина Молдовы, пытавшегося попасть в Евросоюз.

Источник: Actualitati.md

Правонарушение обнаружилось после того, как мужчину обязали предъявить сумму денег, на которую он рассчитывает прожить на территории страны пребывания.

Гражданин Молдовы, который надеялся без проблем «проскочить» через таможенный контроль, достал восемь банкнот по 100 евро, которые на поверку оказались фальшивыми.

Мужчине отказали во въезде на территорию Польши. Он был вынужден вернуться на Украину, откуда и стремился попасть в Евросоюз.

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