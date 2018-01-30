Прокуратура Швеции: Акилов должен быть выслан из страны

«После отбывания срока наказания должно приниматься решение о том, есть ли у лица право оставаться в стране. Когда настанет такое время, то он должен быть экстрадирован из страны… Моя цель заключается в том, чтобы он никогда не смог свободно перемещаться в нашем обществе», — сказал прокурор Ханс Ирман, комментируя на встрече с журналистами переданное в суд дело. Пресс-конференцию транслировали шведские СМИ.
Прокурор отметил, что обвиняемый «объяснил свои мотивы», но конкретизировать, что именно побудило Акилова к совершению преступления, не стал.
По его словам, доказательствами планирования преступления и выбора места его совершения заранее стали фотографии различных мест Стокгольма, сделанные Акиловым и имеющиеся в материалах следствия. Акилов также искал в интернете информацию о различных взрывчатых веществах.