От директора драмтеатра Билалова требуют вернуть 670 тысяч тенге

Адвокат Ерлана Билалова снова заявила ходатайство о рассмотрении дела без присутствия СМИ. Адвокат Кайрата Баянова, который выступает свидетелем по этому делу, попросила признать своего подзащитного гражданским истцом.

«Мы выдвинули ходатайство о признании Баянова гражданским истцом в уголовном процессе. Обвинительным актом установлено и сам обвиняемый не отрицает, что он получал от Баянова денежную сумму в размере 600 тыс тенге. Мы подали гражданский иск для того чтобы вернуть эту сумму владельцу. Общая сумма расходов — 600 тысяч тенге — это та сумма, которую Баянов сам лично передавал из своих средств. Они не были приобщены к материалам уголовного дела. Мы также включили в имущественный вред, причиненный Баянову, 50 тыс тенге на расходы адвоката и 21 тыс тенге, положенные свидетелю на прочие расходы, связанные с процессом. Просим взыскать эти суммы», — пояснила журналистам после заседания адвокат Кайрата Баянова Рамиля Мухамадиева.

Напомним, журналистам уже запретили вести аудиозапись, снимать на фото- и видеокамеру. Однако им разрешено присутствовать на процессе. На суде председательствует судья Куаныш Арипов.

По данным органа досудебного расследования, Билалов покушался на получение взятки в размере 1,5 миллиона тенге у президента общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» Кайрата Баянова за проведение новогодних спектаклей в Драмтеатре имени Ауэзова.

Президент общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» Кайрат Баянов по делу пока проходит в качестве свидетеля.