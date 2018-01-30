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18:02 (мск), источник: Kazinform

От директора драмтеатра Билалова требуют вернуть 670 тысяч тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алмалинском районном суде прошло очередное судебное заседание по делу заслуженного деятеля РК, директора драмтеатра имени Ауэзова Ерлана Билалова по обвинениям в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 24, часть 3 — 366, часть 2 УК РК «Покушение на получение взятки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Адвокат Ерлана Билалова снова заявила ходатайство о рассмотрении дела без присутствия СМИ. Адвокат Кайрата Баянова, который выступает свидетелем по этому делу, попросила признать своего подзащитного гражданским истцом.

«Мы выдвинули ходатайство о признании Баянова гражданским истцом в уголовном процессе. Обвинительным актом установлено и сам обвиняемый не отрицает, что он получал от Баянова денежную сумму в размере 600 тыс тенге. Мы подали гражданский иск для того чтобы вернуть эту сумму владельцу. Общая сумма расходов — 600 тысяч тенге — это та сумма, которую Баянов сам лично передавал из своих средств. Они не были приобщены к материалам уголовного дела. Мы также включили в имущественный вред, причиненный Баянову, 50 тыс тенге на расходы адвоката и 21 тыс тенге, положенные свидетелю на прочие расходы, связанные с процессом. Просим взыскать эти суммы», — пояснила журналистам после заседания адвокат Кайрата Баянова Рамиля Мухамадиева.

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Напомним, журналистам уже запретили вести аудиозапись, снимать на фото- и видеокамеру. Однако им разрешено присутствовать на процессе. На суде председательствует судья Куаныш Арипов.

По данным органа досудебного расследования, Билалов покушался на получение взятки в размере 1,5 миллиона тенге у президента общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» Кайрата Баянова за проведение новогодних спектаклей в Драмтеатре имени Ауэзова.

Президент общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» Кайрат Баянов по делу пока проходит в качестве свидетеля.

Напомним, директора Казахского государственного академического драматического театра имени М. Ауэзова Ерлана Билалова уличили в получении взятки за предоставление аренды помещений театра для новогодних утренников в сумме 1,5 млн тенге. Ранее судом избрал меру пресечения в виде залога в отношении Ерлана Билалова. Он внес залог в размере один миллион 205 тысяч тенге.

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