Мосгортранс: Автобус наехал на ограждение около станции метро «Сходненская» из-за скользкой дороги
Автобус наехал на дорожное ограждение на ул. Героев Панфиловцев в районе станции метро «Сходненская»
Автобус наехал на дорожное ограждение на ул. Героев Панфиловцев в районе станции метро «Сходненская»
«Сегодня около 14:15 в районе д. 1 на ул. Героев Панфиловцев автобус маршрута № 212 наехал на дорожное ограждение», — пояснили в
По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части.
В Мосгортрансе отметили, что никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.