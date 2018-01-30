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18:27 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Мосгортранс: Автобус наехал на ограждение около станции метро «Сходненская» из-за скользкой дороги

Автобус наехал на дорожное ограждение на ул. Героев Панфиловцев в районе станции метро «Сходненская» из-за скользкой дороги. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

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«Сегодня около 14:15 в районе д. 1 на ул. Героев Панфиловцев автобус маршрута № 212 наехал на дорожное ограждение», — пояснили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части.
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

В Мосгортрансе отметили, что никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

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