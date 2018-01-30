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18:11 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани директор управляющей компании обманула РЖД на 1 млн рублей

Возбудили уголовное дело о мошенничестве, в январе материалы передали в суд.

Источник: Кубань 24

По данным следствия, женщина являлась единственным учредителем и директором ООО УК «Желдорстрой». В октябре 2015 года она заключила с Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» договор по аварийно-восстановительному ремонту напорно-разводящей линии в Тимашевске. Стоимость работ оценили в 944 тыс. рублей.

При этом злоумышленница не собиралась выполнять ремонт. Она составила документы, на основании которых на расчетный счет ООО УК «Желдорстрой» была перечислена вся сумма. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской транспортной прокуратуры.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в крупном размере. Расследование завершено. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направят в Тимашевский районный суд.

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