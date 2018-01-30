На Кубани директор управляющей компании обманула РЖД на 1 млн рублей
Возбудили уголовное дело о мошенничестве, в январе материалы передали в суд.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве, в январе материалы передали в суд.
По данным следствия, женщина являлась единственным учредителем и директором ООО УК «Желдорстрой». В октябре 2015 года она заключила с
При этом злоумышленница не собиралась выполнять ремонт. Она составила документы, на основании которых на расчетный счет ООО УК «Желдорстрой» была перечислена вся сумма. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, сообщили
Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в крупном размере. Расследование завершено. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направят в Тимашевский районный суд.