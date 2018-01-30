В Воронеже сломалась крыша остановки у ВГУ
Конструкцию починят 31 января.
Конструкцию починят 31 января.
У остановки возле Воронежского госуниверситета сломалась крыша, сообщили очевидцы корреспонденту РИА «Воронеж» во вторник, 30 января. Как рассказали в управе Центрального района, конструкцию починят в среду, 31 января, «из-за круглосуточной занятости рабочих».
Полный капитальный ремонт остановки проведут весной 2018 года.
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