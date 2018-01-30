Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Как правильно ставить ударение в слове «роженица»
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
СМИ: Первый спортсмен РФ добровольно отказался ехать на Олимпиаду
В Совфеде заявили о разрыве отношений с США
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Врачи опасаются, что у Олега Табакова возможен отказ мозга
СМИ: Ксюша Бородина надела купальник не по размеру
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
«Мама ничего не ест»: сын Устиновой о ее похудении на 100 кг
Батрутдинов поделился эмоциями от отдыха с Бузовой
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
17:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже сломалась крыша остановки у ВГУ

Конструкцию починят 31 января.

Источник: управа Центрального района

У остановки возле Воронежского госуниверситета сломалась крыша, сообщили очевидцы корреспонденту РИА «Воронеж» во вторник, 30 января. Как рассказали в управе Центрального района, конструкцию починят в среду, 31 января, «из-за круглосуточной занятости рабочих».

Полный капитальный ремонт остановки проведут весной 2018 года.

Спасатели предупредили воронежцев о возможном падении снега и сосулек с крыш зданий из-за повышения температуры воздуха. Чтобы не получить травмы, следует соблюдать меры безопасности. Не стоит проходить через огороженные опасные участки. Заметив на крыше здания висящие сосульки, нужно обратиться в управляющую организацию для их ликвидации.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Воронежская прокуратура попытается отсудить у «Выбора» 27 га яблоневого сада
Минфин США: «кремлевский список» приведет к новым санкциям
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
В Египте обнаружен скелет десятиметрового титанозавра
Умер самый пожилой мужчина на планете
Как мошенники грабят людей с помощью фото ключей или авиабилета
Запои строго по расписанию: история скупердяя, создавшего IKEA
Красное на черном. Китайцы захватывают российский рынок икры
Спорт
ФИФА начала расследование в отношении Руслана Камболова В августе 2016 года Life.ru опубликовал имена 11 игроков, информация о которых якобы была передана в ФИФА независимой комиссией WADA
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь