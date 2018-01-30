В Воронеже сломалась крыша остановки у ВГУ

У остановки возле Воронежского госуниверситета сломалась крыша, сообщили очевидцы корреспонденту РИА «Воронеж» во вторник, 30 января. Как рассказали в управе Центрального района, конструкцию починят в среду, 31 января, «из-за круглосуточной занятости рабочих».

Спасатели предупредили воронежцев о возможном падении снега и сосулек с крыш зданий из-за повышения температуры воздуха. Чтобы не получить травмы, следует соблюдать меры безопасности. Не стоит проходить через огороженные опасные участки. Заметив на крыше здания висящие сосульки, нужно обратиться в управляющую организацию для их ликвидации.