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18:04 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии кенгуру в прыжке сбил велосипедистку

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором кенгуру сбил велосипедистку в Австралии. Запись опубликовал телеканал CGTN.

Инцидент, произошедший в штате Квинсленд, сняла на камеру знакомая пострадавшей.

На кадрах видно, как группа велосипедистов едет по пустой дороге. Внезапно из кустов появляется животное и в прыжке на лету сбивает женщину. После этого кенгуру скрылся.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате удара об асфальт велосипедистка получила травмы плеча и колена, ее доставили в больницу.

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