В Австралии кенгуру в прыжке сбил велосипедистку
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором кенгуру сбил велосипедистку в Австралии. Запись опубликовал телеканал CGTN.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором кенгуру сбил велосипедистку в Австралии. Запись опубликовал телеканал CGTN.
Инцидент, произошедший в штате Квинсленд, сняла на камеру знакомая пострадавшей.
На кадрах видно, как группа велосипедистов едет по пустой дороге. Внезапно из кустов появляется животное и в прыжке на лету сбивает женщину. После этого кенгуру скрылся.
В результате удара об асфальт велосипедистка получила травмы плеча и колена, ее доставили в больницу.