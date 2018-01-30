Прокурор требует досрочного прекращения обязанностей главы Ладушкина
Прокурор Багратионовского района требует досрочного прекращения обязанностей главы Ладушкина Юрия Хонина. Об этом сообщает
Прокурор Багратионовского района требует досрочного прекращения обязанностей главы Ладушкина Юрия Хонина. Об этом сообщает
Проверка показала, что Юрий Хонин, будучи главой городского округа, одновременно занимал должность генерального директора ООО «Шах» и получал доход. Это нарушение установленных антикоррупционным законодательством ограничений и запретов.
Ранее сообщалось, что Юрий Хонин незаконно отправил в отставку главу городской администрации Алексея Родина.