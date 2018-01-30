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18:06 (мск), источник: Клопс.ru

Прокурор требует досрочного прекращения обязанностей главы Ладушкина

Прокурор Багратионовского района требует досрочного прекращения обязанностей главы Ладушкина Юрия Хонина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Клопс.ru

Проверка показала, что Юрий Хонин, будучи главой городского округа, одновременно занимал должность генерального директора ООО «Шах» и получал доход. Это нарушение установленных антикоррупционным законодательством ограничений и запретов.

Ранее сообщалось, что Юрий Хонин незаконно отправил в отставку главу городской администрации Алексея Родина.

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