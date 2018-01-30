Пожар в школьной столовой Оргеевского района локализован: фото
Спасатели локализовали пожар в школьной столовой Оргеевского района. Пострадавших нет.
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Спасатели локализовали пожар в школьной столовой Оргеевского района. Пострадавших нет.
Напомним, школьная столовая загорелась сегодня днем в селе Кукурузень Оргеевского района. Здание расположено в 30 метрах от учебного заведения.
В школе находилось около 140 детей.
По словам повара и директор столовой, перед возгоранием был слышен хлопок, напоминающий взрыв.
Причины пожара выясняются.