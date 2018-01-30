Заведено уголовное дело на экс-руководителя исполкома Пестречинского района
Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено в отношении 49-летнего
Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено в отношении 49-летнего
Его подозревают в незаконном выделении земельных участков. Пока в деле фигурируют 4 участка общей площадью 60 соток, однако следствие полагает, что речь может идти о сотнях участков.
Как сообщает
Между тем, по данным антикоррупционного мониторинга, газета «Реальное время» сообщала, что на территории района выявили более 300 фактов выделения земли по заниженной стоимости и без торгов. Земли получали руководители, сотрудники правоохранительных органов и даже один судья.
Также участок в 15 соток рядом с деревней Званка получил бывший глава Эдуард Дияров (17 января он добровольно сложил свои полномочия).
Свою вину Азат Валиуллин не признал, он был задержан 29 января, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключении его под стражу, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий. Также расследуется уголовное дело о махинациях с землей в Тукаевском районе. На днях у
Между тем, о похожей схеме раздачи земли нужным людям в Зеленодольском районе рассказывал «АиФ-Казань». Ответственности за это до сих пор никто не понес.