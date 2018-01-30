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18:03 (мск), источник: АиФ Казань

Заведено уголовное дело на экс-руководителя исполкома Пестречинского района

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено в отношении 49-летнего экс-руководителя исполкома Пестречинского района Азата Валиуллина.

Его подозревают в незаконном выделении земельных участков. Пока в деле фигурируют 4 участка общей площадью 60 соток, однако следствие полагает, что речь может идти о сотнях участков.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, по версии следствия, еще в 2013 году исполком района выпустил ряд постановлений о предоставлении в аренду или собственность земельных участков под личное подсобное хозяйство (ЛПХ), строиться на них было запрещено. Далее объявление публиковалось в СМИ. Так как желающих купить участок, на котором нельзя ничего строить, не было, он предоставлялся первому же заявителю без торгов. Затем исполком вносил изменения в свои постановления и исключал фразу «для целей, не связанных со строительством». Далее изготавливалось дополнительное соглашение, участки регистрировались в Росреестре и владелец получал возможность возводить на них постройки.

Между тем, по данным антикоррупционного мониторинга, газета «Реальное время» сообщала, что на территории района выявили более 300 фактов выделения земли по заниженной стоимости и без торгов. Земли получали руководители, сотрудники правоохранительных органов и даже один судья.

Также участок в 15 соток рядом с деревней Званка получил бывший глава Эдуард Дияров (17 января он добровольно сложил свои полномочия).

Свою вину Азат Валиуллин не признал, он был задержан 29 января, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключении его под стражу, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий. Также расследуется уголовное дело о махинациях с землей в Тукаевском районе. На днях у экс-руководителя исполкома района Расима Асылгараева прошли обыски.

Между тем, о похожей схеме раздачи земли нужным людям в Зеленодольском районе рассказывал «АиФ-Казань». Ответственности за это до сих пор никто не понес.

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