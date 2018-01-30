Преподавателя из Новокуйбышевска подозревают в получении взятки
В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки».
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В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки».
По версии следствия, преподаватель ТК им. Н. Д. Кузнецовой получил от студента 35 тыс. руб. за проставление итоговых оценок по экзаменам и зачетам. Об этом сообщает