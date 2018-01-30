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20:08 (мск), источник: БЕЛТА

Жителя Челябинска задержали в Минске за преступления в сфере высоких технологий

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Челябинска задержали в Минске за преступления в сфере высоких технологий, сообщила в эфире «Альфа Радио» официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

«Уголовное дело сейчас находится в производстве, расследуется управлением Следственного комитета по городу Минску. 26-летний гражданин России, житель Челябинска, был задержан недавно в Минске за совершение преступления в сфере высоких технологий», — рассказала Юлия Гончарова.

Молодой человек оплачивал для себя и своих знакомых авиабилеты, используя реквизиты банковских карт российских банков. Нигде не работая, на протяжении 2017 года он постоянно путешествовал по странам Европы, Азии за чужой счет, мог позволить себе слетать на выходные в Таиланд, потом в Турцию.

В качестве подарка одной из своих знакомых девушек он подарил поездку в Париж. При возвращении оттуда у нее возникли проблемы: билет не был куплен, потому что операция была признана недействительной. В результате девушка была вынуждена расплатиться теми деньгами, которые у нее были при себе.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.3 ст. 212 УК. Сейчас гражданин России находится под стражей. Окончательную сумму ущерба еще предстоит установить следствию.

«Мы полагаем, что его личность заинтересует правоохранительные органы и других стран. Работа по делу продолжается», — резюмировала Юлия Гончарова.

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