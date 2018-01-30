В столице арестованы семь человек, занимавшихся отмыванием денег

То есть с банкнот смывали краску, которая распыляется в банкомате при взломе. За этим злоумышленников и застали.



Отмывали деньги под руководством гражданина Сирии — фармацевта по образованию. Кустарные лаборатории устраивали в съемных квартирах.



«Они очень часто меняли квартиры — каждые два-три дня. Делали это, чтобы не вызвать подозрений у соседей — в квартире стоял резкий химический запах. Процесс, очевидно, требовал высокой температуры воздуха — они включали несколько обогревателей», — сказал глава управления НИР Игорь Зглавуца.



При обысках у арестованных нашли большую сумму наличных. Как деньги завозили в Молдову и где потом пускали в оборот, пока неясно.



«Мы выясняем обстоятельства. Скорее всего, использовался наземный транспорт. Так проще», — отметил замглавы ПБОПОД Валериу Бодяну.



«При обысках было изъято 17 900 евро. Также в квартирах было найдено специальное оборудование, емкости с химическими растворами, защитные маски и перчатки», — сказал замглавы управления ГИП Ион Талмазан.



Также следователи выясняют, сколько взломов на счету у группировки. И какую сумму украли преступники.



«В прошлом году только в Германии было взломано 400 банкоматов. В странах ЕС такие преступления происходят довольно часто. И часто их совершают выходцы из постсоветских стран», — добавил глава управления НИР Игорь Зглавуца.



Грозит обвиняемым до 15 лет тюрьмы.