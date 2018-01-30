В столице арестованы семь человек, занимавшихся отмыванием денег
Семь человек арестованы в Кишиневе по обвинению в контрабанде денег.
Семь человек арестованы в Кишиневе по обвинению в контрабанде денег.
По данным следствия, они взламывали банкоматы в странах ЕС и везли наличные сюда, чтобы отмыть в прямом смысле слова.
То есть с банкнот смывали краску, которая распыляется в банкомате при взломе. За этим злоумышленников и застали.
Отмывали деньги под руководством гражданина Сирии — фармацевта по образованию. Кустарные лаборатории устраивали в съемных квартирах.
«Они очень часто меняли квартиры — каждые
При обысках у арестованных нашли большую сумму наличных. Как деньги завозили в Молдову и где потом пускали в оборот, пока неясно.
«Мы выясняем обстоятельства. Скорее всего, использовался наземный транспорт. Так проще», — отметил замглавы ПБОПОД Валериу Бодяну.
«При обысках было изъято 17 900 евро. Также в квартирах было найдено специальное оборудование, емкости с химическими растворами, защитные маски и перчатки», — сказал замглавы управления ГИП Ион Талмазан.
Также следователи выясняют, сколько взломов на счету у группировки. И какую сумму украли преступники.
«В прошлом году только в Германии было взломано 400 банкоматов. В странах ЕС такие преступления происходят довольно часто. И часто их совершают выходцы из постсоветских стран», — добавил глава управления НИР Игорь Зглавуца.
Грозит обвиняемым до 15 лет тюрьмы.