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21:32 (мск), источник: Publika.md

В столице арестованы семь человек, занимавшихся отмыванием денег

Семь человек арестованы в Кишиневе по обвинению в контрабанде денег.

Источник: Publika.md

По данным следствия, они взламывали банкоматы в странах ЕС и везли наличные сюда, чтобы отмыть в прямом смысле слова.

То есть с банкнот смывали краску, которая распыляется в банкомате при взломе. За этим злоумышленников и застали.

Отмывали деньги под руководством гражданина Сирии — фармацевта по образованию. Кустарные лаборатории устраивали в съемных квартирах.

«Они очень часто меняли квартиры — каждые два-три дня. Делали это, чтобы не вызвать подозрений у соседей — в квартире стоял резкий химический запах. Процесс, очевидно, требовал высокой температуры воздуха — они включали несколько обогревателей», — сказал глава управления НИР Игорь Зглавуца.

При обысках у арестованных нашли большую сумму наличных. Как деньги завозили в Молдову и где потом пускали в оборот, пока неясно.

«Мы выясняем обстоятельства. Скорее всего, использовался наземный транспорт. Так проще», — отметил замглавы ПБОПОД Валериу Бодяну.

«При обысках было изъято 17 900 евро. Также в квартирах было найдено специальное оборудование, емкости с химическими растворами, защитные маски и перчатки», — сказал замглавы управления ГИП Ион Талмазан.

Также следователи выясняют, сколько взломов на счету у группировки. И какую сумму украли преступники.

«В прошлом году только в Германии было взломано 400 банкоматов. В странах ЕС такие преступления происходят довольно часто. И часто их совершают выходцы из постсоветских стран», — добавил глава управления НИР Игорь Зглавуца.

Грозит обвиняемым до 15 лет тюрьмы.

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