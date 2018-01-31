Воронежский «писатель» похитил госнаграды на 1 млн рублей

По версии следствия, в 2014 году, гуляя по Воронежу, мужчина наткнулся на стенд с фотографией героя Великой Отечественной войны. На его пиджаке красовалось 6 орденов «Красного знамени». В этот момент в голове заядлого фалериста возник преступный план. Не в силах бороться с соблазном, он придумал, как отобрать у Героя Советского союза государственные награды и поместить их к себе в коллекцию.

В одной из библиотек воронежец нашел справочник с телефонами и адресами горожан. Обнаружив искомого участника войны, он отправился к нему в гости. Родственники генерал-майора авиации и кавалера шести орденов «Красного знамени» пустили в дом злоумышленника. Они поверили, что он действительно работает в издательстве «Молодая Гвардия» и собирается написать книгу о Героях Советского союза. Мужчина попросил показать ему ордена и сфотографировать их. Родные ветерана не отказали.

Находясь у них в квартире, расположенной в Центральном районе, коллекционер подменил две госнаграды на их современные копии. Ордена представляли особую культурную и историческую ценность: они являлись первыми из всех советских орденов и входили в ранг высших орденов СССР. Такие награды вручались за особую храбрость, мужество и самоотверженность, проявленные при защите Отечества. Их рыночная стоимость сейчас превышает более 1 млн рублей.