Воронежский «писатель» похитил госнаграды на 1 млн рублей
42-летний Евгений Максимов, увлекавшийся с 18 лет фалеристикой, вскоре предстанет перед судом за похищение государственных наград Героя Советского Союза.
42-летний Евгений Максимов, увлекавшийся с 18 лет фалеристикой, вскоре предстанет перед судом за похищение государственных наград Героя Советского Союза.
По версии следствия, в 2014 году, гуляя по Воронежу, мужчина наткнулся на стенд с фотографией героя Великой Отечественной войны. На его пиджаке красовалось 6 орденов «Красного знамени». В этот момент в голове заядлого фалериста возник преступный план. Не в силах бороться с соблазном, он придумал, как отобрать у Героя Советского союза государственные награды и поместить их к себе в коллекцию.
В одной из библиотек воронежец нашел справочник с телефонами и адресами горожан. Обнаружив искомого участника войны, он отправился к нему в гости. Родственники
Находясь у них в квартире, расположенной в Центральном районе, коллекционер подменил две госнаграды на их современные копии. Ордена представляли особую культурную и историческую ценность: они являлись первыми из всех советских орденов и входили в ранг высших орденов СССР. Такие награды вручались за особую храбрость, мужество и самоотверженность, проявленные при защите Отечества. Их рыночная стоимость сейчас превышает более 1 млн рублей.
30 января