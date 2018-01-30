В Полоцком районе перевернулась маршрутка
30 января, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Полоцком районе перевернулась маршрутка, пострадала 32-летняя женщина.
30 января, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Полоцком районе перевернулась маршрутка, пострадала 32-летняя женщина.
Подробности аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла сегодня около 18 часов возле деревни Ропно. На закруглении дороги не справился с управлением микроавтобуса «Мерседес» водитель 1976 года рождения.
В момент аварии в маршрутке «Полоцк-Новополоцк» находились 15 пассажиров. В результате ДТП травмирована молодая женщина. Она госпитализирована.
На месте работает