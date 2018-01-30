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21:43 (мск), источник: Sputnik.md

Первый приговор по делу о попытке убийства Плахотнюка

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Кишиневский суд принял решение по делу о попытке убийства лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Обвинительный приговор вынесен в отношении одного из организаторов заказного убийства.

Источник: Sputnik.md
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Речь идет о Юрии Пархоменко, который согласно решению первой инстанции, должен отбыть пять лет и четыре месяца в тюрьме закрытого типа. Прокуроры требовали лишить его свободы сроком на 10 лет.

Представитель стороны обвинения заявил после оглашения приговора, что согласен с приговором суда.

Однако, по его словам, окончательное решение о том, намерены ли прокуроры подавать апелляцию, будет принято после того, как появится мотивировочная часть вердикта первой инстанции.

Пархоменко признан виновным по всем статьям обвинения — подготовка к убийству, закупка и хранение оружия, а также разработка плана побега после совершения убийства.

В общей сложности по этому делу задержаны 18 человек. Все они обвиняются в подготовке заказного убийства группой лиц. Детали этого дела можно найти здесь.

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