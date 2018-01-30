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20:37 (мск), источник: РИА Новости

В переходе московского метро рухнули строительные леса

ЧП произошло возле станции «Улица 1905 года». Пострадали десять человек. Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров.

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фотографий

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В подземном переходе станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена обрушились деревянные конструкции, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Пострадали десять человек.

Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров.

Переход эксплуатирует «Гормост».

Обстоятельства ЧП выясняются.

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