В переходе московского метро рухнули строительные леса
ЧП произошло возле станции «Улица 1905 года». Пострадали десять человек. Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров.
ЧП произошло возле станции «Улица 1905 года». Пострадали десять человек. Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В подземном переходе станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена обрушились деревянные конструкции, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Пострадали десять человек.
Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров.
Переход эксплуатирует «Гормост».
Обстоятельства ЧП выясняются.