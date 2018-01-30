Пять человек госпитализированы после обрушения лесов в переходе у метро в Москве

Все они госпитализированы. Повреждения нетяжелые — ушибы и неосложненный костный перелом. В больницах проводится диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, у одного из пострадавших — средней степени тяжести.

Ранее источник сообщил «Интерфаксу» о четырех пострадавших в результате инцидента. По его словам, площадь обрушения составила 16 квадратных метров.

Мэр столицы Сергей Собянин дал распоряжение провести служебное расследование после обрушения строительных лесов у станции метро «Улица 1905 года». Он отметил, что переход эксплуатирует «Гормост». О том, что он не имеет отношения к Московскому метрополитену, рассказали и в столичной подземке.