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20:54 (мск), источник: Интерфакс

Пять человек госпитализированы после обрушения лесов в переходе у метро в Москве

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в переходе у станции метро «Улица 1905 года», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Источник: Агентство «Москва»
Все они госпитализированы. Повреждения нетяжелые — ушибы и неосложненный костный перелом. В больницах проводится диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, у одного из пострадавших — средней степени тяжести.
Департамент здравоохранения Москвы

Ранее источник сообщил «Интерфаксу» о четырех пострадавших в результате инцидента. По его словам, площадь обрушения составила 16 квадратных метров.

Мэр столицы Сергей Собянин дал распоряжение провести служебное расследование после обрушения строительных лесов у станции метро «Улица 1905 года». Он отметил, что переход эксплуатирует «Гормост». О том, что он не имеет отношения к Московскому метрополитену, рассказали и в столичной подземке.

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