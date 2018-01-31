Прокуратура разберется с избиением воронежца в торговом центре

Большой общественный резонанс вызвала драка в торговом центре «Галерея Чижова». Инцидент случился 26 января: двое сотрудников частного охранного предприятия избили 18-летнего парня — конфликт произошел на парковке и перетек в драку у эскалатора. Потерпевший написал заявление в правоохранительные органы. В полиции провели проверку. Однако ее результатами остались недовольны прокурорские сотрудники.