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09:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура разберется с избиением воронежца в торговом центре

Потерпевший написал заявление в полицию.

Источник: РИА "Новости"

Большой общественный резонанс вызвала драка в торговом центре «Галерея Чижова». Инцидент случился 26 января: двое сотрудников частного охранного предприятия избили 18-летнего парня — конфликт произошел на парковке и перетек в драку у эскалатора. Потерпевший написал заявление в правоохранительные органы. В полиции провели проверку. Однако ее результатами остались недовольны прокурорские сотрудники.

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— По результатам изучения материалов проверки прокуратура района внесла требование в адрес начальника управления МВД России по Воронежу об устранении нарушений, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Полицейские должны разобраться, превысили ли работники ЧОПа должностные обязанности. Прокуратура района взяла под контроль проведение проверки и устранение нарушений.

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