Прокуратура разберется с избиением воронежца в торговом центре
Потерпевший написал заявление в полицию.
Потерпевший написал заявление в полицию.
Большой общественный резонанс вызвала драка в торговом центре «Галерея Чижова». Инцидент случился 26 января: двое сотрудников частного охранного предприятия избили 18-летнего парня — конфликт произошел на парковке и перетек в драку у эскалатора. Потерпевший написал заявление в правоохранительные органы. В полиции провели проверку. Однако ее результатами остались недовольны прокурорские сотрудники.
— По результатам изучения материалов проверки прокуратура района внесла требование в адрес начальника управления МВД России по Воронежу об устранении нарушений, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.
Полицейские должны разобраться, превысили ли работники ЧОПа должностные обязанности. Прокуратура района взяла под контроль проведение проверки и устранение нарушений.