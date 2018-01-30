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21:59 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Неизвестные избили защитника «Крылатских холмов»

В Москве неизвестные избили юриста Валентина Карелина — он представляет, в частности, интересы жителей района Крылатское, которые борются за сохранение местного парка. Это уже третье подобное нападение: ранее точно так же избили муниципального депутата Романа Мирошниченко и местного активиста Андрея Серегина. В обоих случаях нападавших не нашли.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как рассказал «Ъ» Валентин Карелин, нападение произошло 30 января в 14 часов, возле метро «Крылатское». «Я шел в метро и услышал, что сзади бежит человек, но не придал значения — думал, что кто-то спешит на станцию. Посторонился, чтобы пропустить, но меня неожиданно дернули за шиворот и я на скользком месте упал, — рассказал господин Карелин.— Тут подбежали еще два человека, и втроем они начали бить меня ногами по голове». По его словам, нападавшие не пытались ничего похитить, но при этом их лица были плотно закрыты шарфами.

«Били довольно долго, и меня спас прохожий, который попытался оттащить нападавших, — говорит господин Карелин.— Они сначала погнались за ним, но потом запрыгнули в “девятку” без номеров».

Юрист сразу вызвал полицию — по его словам, нападением занялись сотрудники уголовного розыска, ведется доследственная проверка. У господина Карелина гематомы на лице и подозрение на сотрясение мозга, сегодня вечером он намерен пройти детальное медицинское обследование.

«Обстоятельства нападения показывают, что это был не грабеж. Я уверен, что нападение связано с одним из трех дел, которыми я сейчас занимаюсь», — говорит Валентин Карелин. По его словам, «самый очевидный вариант — противостояние с компанией “Лата-Трэк”».

Как ранее сообщал «Ъ», три четверти территории заказника «Крылатские холмы» (входит в состав природно-исторического парка «Москворецкий») арендованы частной компанией ЗАО «Спортивно-экологической комплекс «Лата-Трэк» под горнолыжный комплекс. За аренду участка площадью 1 450 350 кв. м компания в 2017 году заплатила 16 млн руб.

Господин Карелин является одним из основателей районного движения «Спасем Крылатские холмы!» Защитники холмов утверждают, что «Лата-Трэк» незаконно вырубает деревья, меняет природный рельеф и ограничивает доступ горожан на территорию заказника.

Кроме того, активисты обеспокоены планами создания на территории заказника, не относящейся к участку «Лата-Трэка», экологического парка-музея при участии частной компании «Этномир». В «Лата-Трэке» не согласны с этими обвинениями, при этом компания называет «крайне спорным» решение о включении Крылатских холмов в состав Москворецкого парка.

«Я регулярно воюю c “Лата-Трэком” в судах, много удавалось оспорить, — сказал господин Карелин.— Очередной суд с ними начался буквально за день до нападения — компания подала в суд на местного активиста Дмитрий Легошина, который высказал мнение о связах компании с офшорами».

Вторая версия причины нападения — ситуация в совете муниципальных депутатов района Крылатское. «На выборах прошли пять депутатов от “Единой России” и пять депутатов не из нее. Естественно, постоянно возникают трудности с принятием решений, — говорит господин Карелин.— Я консультирую депутатов не из партии власти, и они жаловались мне на угрозы. Может, это как-то связано с нападением».

Также нападение может быть связано с судебным процессом против ЖСК «Альфа», считает юрист: «Я представляю интересы жителей деревни Потапово, которые недовольны урезанием их территории и самовольной установкой шлагбаумов». «Вот и все версии, больше врагов у меня нет», — сказал «Ъ» Валентин Карелин.

Это уже третье нападение на активистов района Крылатское за последние три года.

20 сентября 2017 года неизвестные напали на активиста движения «Спасем Крылатские холмы!» Романа Мирошниченко, который незадолго до этого был избран муниципальным депутатом (ныне господин Мирошниченко возглавляет управу района Филевский Парк.— «Ъ»). На него напали прямо после совещания в управе района, причем преступники подобрали место, которое не просматривается видеокамерами. Нападавшие не предъявляли никаких требований и не взяли ничего ценного. Отметим, что Валентин Карелин помогал Роману Мирошниченко в ходе избирательной кампании.

«По нападению на меня уголовное дело было возбуждено в октябре, о чем я узнал только в январе, — сказал “Ъ” господин Мирошниченко.— Как было оно возбуждено, так сразу и было приостановлено. Основания приостановления мне не известны». Он назвал Валентина Карелина «абсолютно честным и чистым человеком». «Я считаю, что такой поступок могли совершить только варвары, по-другому назвать их не могу», — посетовал Роман Мирошниченко.

Ранее, в 2015 году, возле своего дома на Крылатской улице неизвестными был избит районный активист Андрей Серегин. Лица нападавших были скрыты, они били жертву ногами по голове и ничего не забрали. Господин Серегин также критиковал компанию «Лата-Трэк», которая, по его мнению, нанесла существенный ущерб природе. Кроме того, он заявлял, что обнаружил незаконное строительство дороги в парке «Москворецкий».

«Местные жители, отстаивающие свои права в связи с застройками, рейдерскими захватами, вырубками парков — они все находятся в зоне риска, — считает глава столичного отделения “Яблока” Сергей Митрохин.— Те, кто осмеливается защищать свои права, свою территорию, свой двор, — все рискуют».

«К сожалению, активные местные жители все чаще сталкиваются с такими ситуациями, — рассказал “Ъ” Ярослав Никитенко, участник “Движения в защиту парка на Живописной”.— Правозащитнице Ольге Липиной в подъезде клеили листовки с угрозами, Татьяне Верявцевой приходили такие СМС. Мне лично нарисовали граффити в подъезде: “Заткнись, или” — а ниже изображение могильной плиты с надписью “Ярослав Никитенко жил в 69-й квартире”. Но полиция отказалась возбуждать дело. Такая безнаказанность порождает избиения и другие нарушения закона».

Александр Черных, Анна Васильева

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