Жителей дома в Сестрорецке эвакуировали из-за мины
Она оказалась учебной.
Она оказалась учебной.
Не спокойный день выдался у жителей дома № 5 по Набережной реки Сестры в городе Сестрорецке. Их попросили покинуть свои квартиры, сообщив о том, что в здании обнаружена мина.
— Руководство ЖКС решало проблему с отключением коммуникаций. Пожарный автомобиль и скорая помощь прибыли почти сразу, ждали из города ОМОН и команду разминирования с собакой, — сообщается в группе «ЧП Сестрорецк Зеленогорск Курортный».
Для эвакуированных жильцов организовали пункт обогрева в Доме детского творчества, который находится рядом.
С помощью собаки мину нашли только в районе 16 часов. Оказалось, что она учебная. Ее обезвредили. И только после этого жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.