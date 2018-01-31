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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей дома в Сестрорецке эвакуировали из-за мины

Она оказалась учебной.

Источник: Комсомольская правда

Не спокойный день выдался у жителей дома № 5 по Набережной реки Сестры в городе Сестрорецке. Их попросили покинуть свои квартиры, сообщив о том, что в здании обнаружена мина.

— Руководство ЖКС решало проблему с отключением коммуникаций. Пожарный автомобиль и скорая помощь прибыли почти сразу, ждали из города ОМОН и команду разминирования с собакой, — сообщается в группе «ЧП Сестрорецк Зеленогорск Курортный».

Для эвакуированных жильцов организовали пункт обогрева в Доме детского творчества, который находится рядом.

С помощью собаки мину нашли только в районе 16 часов. Оказалось, что она учебная. Ее обезвредили. И только после этого жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

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