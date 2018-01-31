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09:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Один человек погиб при пожаре в центре Сочи

Многоквартирный дом барачного типа загорелся в Сочи.

30 января в 18:36 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном бараке по улице Заводской. Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров. Полностью огонь был ликвидирован в 19:45.

Как сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя Единой диспетчерской службы Сочи, в пожаре погиб один мужчина, остальные жильцы самостоятельно эвакуировались из горящего дома. На место ЧП выехал мэр города Анатолий Пахомов. Решается вопрос о предоставлении жилья погорельцам.

Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

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