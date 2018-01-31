В Советске фельдшера скорой помощи избил отец ребенка, которого она осматривала

Источник: Комсомольская правда

— Ребенок лежал с матерью в инфекционной больнице Черняховска, потом они вернулись домой, в Советск, в какой-то момент ребенку стало плохо, поднялась температура и вызвали «скорую», — сообщил наш источник. — Потом пьяному папе что-то не понравилось и он набросился на женщину с кулаками.

Как сообщила журналистам телепрограммы «Вести-Калининград» пострадавшая Елена Лашина, разъяренный мужчина схватит ее за руки и начал «швырять по квартире», при этом угрожая огнестрельным оружием. Женщина вернулась в больницу с синяками и сейчас находится на больничном.

В следственном управлении Следственного комитета России подтвердили «Комсомолке» факт происшествия, попутно опровергнув появившиеся слухи о том, что разъяренный мужчина является сотрудником СКР.

— Человек, нанесший телесные повреждения доктору не является сотрудником нашего ведомства, — отметили в пресс-службе следственного управления. — В связи с тем, что СКР уделяет пристальное внимание фактам применения насилия в отношении медиков, нами инициирован вопрос перед прокурором об изъятии материала проверки по данному факту из полиции и передачи его в СУ Следственного комитета РФ по Калининградской области.