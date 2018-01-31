В Советске фельдшера скорой помощи избил отец ребенка, которого она осматривала
В Советске накануне произошел вопиющий случай. Как стало известно «КП», фельдшера «Скорой помощи» избил отец ребенка, которого она осматривала.
В Советске накануне произошел вопиющий случай. Как стало известно «КП», фельдшера «Скорой помощи» избил отец ребенка, которого она осматривала.
— Ребенок лежал с матерью в инфекционной больнице Черняховска, потом они вернулись домой, в Советск, в
Как сообщила журналистам телепрограммы «Вести-Калининград» пострадавшая Елена Лашина, разъяренный мужчина схватит ее за руки и начал «швырять по квартире», при этом угрожая огнестрельным оружием. Женщина вернулась в больницу с синяками и сейчас находится на больничном.
В следственном управлении Следственного комитета России подтвердили «Комсомолке» факт происшествия, попутно опровергнув появившиеся слухи о том, что разъяренный мужчина является сотрудником СКР.
— Человек, нанесший телесные повреждения доктору не является сотрудником нашего ведомства, — отметили в
В полиции и больнице Советска происшествие пока не комментируют. «Комсомолка» следит за развитием ситуации.