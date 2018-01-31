Квартирного вора-альпиниста разыскивают в Нижнем Новгороде. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, 29 января, в понедельник днем, он совершил кражу из квартиры на последнем этаже многоэтажного дома в Советском районе областного центра.



Воспользовавшись отсутствием хозяев жилища, злоумышленник спустился на веревке с крыши многоэтажки и, разбив стекло оконного проема, пробрался в квартиру. Похитив фотоаппарат, наручные часы и ювелирное изделие общей стоимостью 90 тысяч рублей, неизвестный скрылся.



Полицейские советуют жителям верхних этажей обезопасить свои жилища от подобных краж, установив специальные решетки или жалюзи.



