Квартирного вора-альпиниста разыскивают в Нижнем Новгороде
Мужчина совершил кражу в Советском районе.
Мужчина совершил кражу в Советском районе.
Квартирного
Воспользовавшись отсутствием хозяев жилища, злоумышленник спустился на веревке с крыши многоэтажки и, разбив стекло оконного проема, пробрался в квартиру. Похитив фотоаппарат, наручные часы и ювелирное изделие общей стоимостью 90 тысяч рублей, неизвестный скрылся.
Полицейские советуют жителям верхних этажей обезопасить свои жилища от подобных краж, установив специальные решетки или жалюзи.