Братчанин задушил жену за то, что она не хотела работать

Праздничное застолье закончилось убийством в Братске. Семейная пара, отмечая день рождения супруга, выпивала. Захмелевший мужчина стал выяснять отношения с женой, обвиняя ее в том, что она нигде не работает. В порыве ярости он набросился на женщину, которая пыталась оправдаться, и задушил ее.

— Подсудимый в судебном заседании признал вину полностью, — сообщает пресс-служба Братского городского суда. — Он сказал, что напал на супругу из-за того, что она и ее ребенок «сидели у него на шее», и он полностью содержал их.