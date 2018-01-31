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09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Братчанин задушил жену за то, что она не хотела работать

Его осудили на девять лет колонии.

Праздничное застолье закончилось убийством в Братске. Семейная пара, отмечая день рождения супруга, выпивала. Захмелевший мужчина стал выяснять отношения с женой, обвиняя ее в том, что она нигде не работает. В порыве ярости он набросился на женщину, которая пыталась оправдаться, и задушил ее.

— Подсудимый в судебном заседании признал вину полностью, — сообщает пресс-служба Братского городского суда. — Он сказал, что напал на супругу из-за того, что она и ее ребенок «сидели у него на шее», и он полностью содержал их.

Суд признал 24-летнего братчанина виновным и отправил его на девять лет в исправительную колонию строгого режима. После этого ему ограничат свободу еще на год.

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