Братчанин задушил жену за то, что она не хотела работать
Его осудили на девять лет колонии.
Его осудили на девять лет колонии.
Праздничное застолье закончилось убийством в Братске. Семейная пара, отмечая день рождения супруга, выпивала. Захмелевший мужчина стал выяснять отношения с женой, обвиняя ее в том, что она нигде не работает. В порыве ярости он набросился на женщину, которая пыталась оправдаться, и задушил ее.
— Подсудимый в судебном заседании признал вину полностью, — сообщает
Суд признал 24-летнего братчанина виновным и отправил его на девять лет в исправительную колонию строгого режима. После этого ему ограничат свободу еще на год.