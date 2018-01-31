В Анапе произошло землетрясение

«Информация о сейсмособытии поступила в МЧС около 7:45. Жертв и разрушений нет. Жители города ощутили толчки, однако жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Данные по сейсмособытию направлены в геофизическую службу РАН в Обнинске для обработки. Эвакуация населения не производилась», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.