Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Телепузиков» упал на улице и замерз насмерть
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
История скупердяя, создавшего IKEAЕсли бы будущий создатель империи мебельных магазинов родился в России, то он постоянно ходил бы в синяках
Эксперт об Украине: крымский сценарий может повториться в 2018-м
МОК отреагировал на письмо Виктора Ана - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
У Табакова начались судороги и возможно отказал мозг — СМИ
СМИ: Ксюша Бородина надела купальник не по размеру
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
Железная воля: Татьяна Устинова сбросила 100 кг - СМИ
Батрутдинов поделился эмоциями от отдыха с Бузовой
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Как молодой семье получить льготное жилье
Фоторепортажи
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
09:31 (мск), источник: Кубань 24

В Анапе произошло землетрясение

Подземный толчок зафиксировали 31 января около 7:30.

«Информация о сейсмособытии поступила в МЧС около 7:45. Жертв и разрушений нет. Жители города ощутили толчки, однако жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Данные по сейсмособытию направлены в геофизическую службу РАН в Обнинске для обработки. Эвакуация населения не производилась», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло в 7:28 в море на глубине 60 км в 28 км от Анапы. Магнитуда подземного толчка составляла 4,2.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Фоторепортаж с горнолыжного фестиваля ID Fest в Сочи
Как выплатить налоги в случае выигрыша в лотерею
Трамп: Россия и Китай бросают вызов американским интересам
В Египте обнаружен скелет десятиметрового титанозавра
Курс биткоина упал ниже психологической отметки
Как мошенники грабят людей с помощью фото ключей или авиабилета
В доме почтальона из Виченцы нашли полтонны писем
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Спорт
Капризов прервал черную полосу В первом контрольном матче перед Олимпиадой сборная России обыграла Белоруссию
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь