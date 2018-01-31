В Анапе произошло землетрясение
Подземный толчок зафиксировали 31 января около 7:30.
Подземный толчок зафиксировали 31 января около 7:30.
«Информация о сейсмособытии поступила в МЧС около 7:45. Жертв и разрушений нет. Жители города ощутили толчки, однако жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Данные по сейсмособытию направлены в геофизическую службу РАН в Обнинске для обработки. Эвакуация населения не производилась», — рассказали
По данным Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло в 7:28 в море на глубине 60 км в 28 км от Анапы. Магнитуда подземного толчка составляла 4,2.