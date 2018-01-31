В Челябинске портфель без хозяина напугал посетителей и работников банка

Сообщение о подозрительной находке поступило в ЕДДС-112 Челябинска около трех часов дня. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, не обнаружившие внутри портфеля ничего взрывоопасного.

А утром вторника горожан напугала странная коробка, лежавшая возле подъезда многоквартирного жилого дома в Курчатовском районе. Сообщение о находке поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 9.22. На место также выехали сотрудники полиции, ничего опасного внутри не обнаружившие. Мероприятия были завершены спустя час.

В Калининском районе бдительному челябинцу не понравилась бесхозная женская сумка, оставленная на скамейке остановочного комплекса. Подозрительную находку тоже пришлось проверять стражам порядка. Бомбы внутри они не отыскали, зато нашлась хозяйка саквояжа.