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09:29 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске портфель без хозяина напугал посетителей и работников банка

В Челябинске вчера, 30-го января, из здания банковского отделения в Металлургическом районе было эвакуировано 11 человек — посетителей и работников кредитной организации напугал бесхозный портфель.

Сообщение о подозрительной находке поступило в ЕДДС-112 Челябинска около трех часов дня. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, не обнаружившие внутри портфеля ничего взрывоопасного.

А утром вторника горожан напугала странная коробка, лежавшая возле подъезда многоквартирного жилого дома в Курчатовском районе. Сообщение о находке поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 9.22. На место также выехали сотрудники полиции, ничего опасного внутри не обнаружившие. Мероприятия были завершены спустя час.

В Калининском районе бдительному челябинцу не понравилась бесхозная женская сумка, оставленная на скамейке остановочного комплекса. Подозрительную находку тоже пришлось проверять стражам порядка. Бомбы внутри они не отыскали, зато нашлась хозяйка саквояжа.

В ЕДДС отмечают, что сообщения об обнаружении подозрительных предметов от горожан поступают регулярно. К счастью, все находки оказываются безопасными для общества и к взрывным устройствам отношения не имеют.

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