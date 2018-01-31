Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам
«Какая гадость!»: иностранка о новогоднем блюде россиян (видео)
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
История скупердяя, создавшего IKEAЕсли бы будущий создатель империи мебельных магазинов родился в России, то он постоянно ходил бы в синяках
Эксперт об Украине: крымский сценарий может повториться в 2018-м
МОК отреагировал на письмо Виктора Ана - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Сын Влада Листьева: У меня украли детство
Сын Устиновой о ее похудении на 100 кг: Не ест
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
Железная воля: Татьяна Устинова сбросила 100 кг - СМИ
Батрутдинов поделился эмоциями от отдыха с Бузовой
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
09:24 (мск), источник: Новости Перми

В Лысьве грабитель похитил у горожанина куртку

В полицию обратился 52-летний местный житель с заявлением о грабеже. Вечером его знакомый отобрал у него куртку и скрылся.

Во время оперативных работ подозреваемый был найден и задержан. 37-летний безработный и ранее судимый мужчина сейчас водворен в изолятор временного содержания.

Похищенная куртка возвращена владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Перми девушка по просьбе знакомого оформила на себя кредит
Трамп: Россия и Китай бросают вызов американским интересам
В Египте обнаружен скелет десятиметрового титанозавра
Курс биткоина упал ниже психологической отметки
Как мошенники грабят людей с помощью фото ключей или авиабилета
В доме почтальона из Виченцы нашли полтонны писем
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Спорт
Капризов прервал черную полосу В первом контрольном матче перед Олимпиадой сборная России обыграла Белоруссию
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь