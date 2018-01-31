В Лысьве грабитель похитил у горожанина куртку
В полицию обратился 52-летний местный житель с заявлением о грабеже. Вечером его знакомый отобрал у него куртку и скрылся.
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В полицию обратился 52-летний местный житель с заявлением о грабеже. Вечером его знакомый отобрал у него куртку и скрылся.
Во время оперативных работ подозреваемый был найден и задержан. 37-летний безработный и ранее судимый мужчина сейчас водворен в изолятор временного содержания.
Похищенная куртка возвращена владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.