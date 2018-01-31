Омич открыл газ и грозился взорвать троих полицейских
До этого он угрожал расправой соседям.
До этого он угрожал расправой соседям.
Неспокойный сосед достался жителям деревни Неверовка Омской области. Накануне нигде не работающий 46-летний мужчина напился и устроил дебош. Сельчанин бегал по двору, скандалил, угрожал другим людям. Потом
На место приехали сразу трое — участковый и еще двое полицейских.
— 20 января около 23 часов 30 минут подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взяв в руки 27-литровый газовый баллон с открытым клапаном, высказывал угрозы убийством в отношении троих полицейских, угрожая их взорвать, — рассказали в
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По статье «Применение насилия к представителям власти» сельчанину может грозить до 5 лет лишения свободы.