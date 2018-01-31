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09:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Омич открыл газ и грозился взорвать троих полицейских

До этого он угрожал расправой соседям.

Неспокойный сосед достался жителям деревни Неверовка Омской области. Накануне нигде не работающий 46-летний мужчина напился и устроил дебош. Сельчанин бегал по двору, скандалил, угрожал другим людям. Потом зачем-то поджег сарай возле собственного дома. Испуганные неадекватным поведением местные жители сами утихомирить дебошира не смогли и вызвали на помощь стражей порядка.

На место приехали сразу трое — участковый и еще двое полицейских.

— 20 января около 23 часов 30 минут подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взяв в руки 27-литровый газовый баллон с открытым клапаном, высказывал угрозы убийством в отношении троих полицейских, угрожая их взорвать, — рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета. — Полицейские, оцепив дом, взывали подкрепление и вскоре подозреваемый был обезврежен.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По статье «Применение насилия к представителям власти» сельчанину может грозить до 5 лет лишения свободы.

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