Омич открыл газ и грозился взорвать троих полицейских

Неспокойный сосед достался жителям деревни Неверовка Омской области. Накануне нигде не работающий 46-летний мужчина напился и устроил дебош. Сельчанин бегал по двору, скандалил, угрожал другим людям. Потом зачем-то поджег сарай возле собственного дома. Испуганные неадекватным поведением местные жители сами утихомирить дебошира не смогли и вызвали на помощь стражей порядка.

На место приехали сразу трое — участковый и еще двое полицейских.

— 20 января около 23 часов 30 минут подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взяв в руки 27-литровый газовый баллон с открытым клапаном, высказывал угрозы убийством в отношении троих полицейских, угрожая их взорвать, — рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета. — Полицейские, оцепив дом, взывали подкрепление и вскоре подозреваемый был обезврежен.