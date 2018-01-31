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10:14 (мск), источник: КрымPress

Симферополец заложил в ломбард чужое авто

Но сначала поехал на нем за… закуской. В дежурную часть полиции крымской столицы поступило заявление от 61-летнего местного жителя о том, что у него был похищен автомобиль.

Вот только обстоятельства угона, о которых поведал пострадавший симферополец, были оригинальными.

Как рассказал потерпевший, он распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Когда закончилась закуска, он решил дать ключи от своей машины самому трезвому из компании, чтобы тот привез продукты. Тот купил и даже привез… Но попрощался со всеми и уехал домой. На том самом автомобиле. Но поехал не домой, а в автоломбард, где и заложил машину.

Вторую часть этой истории рассказал уже сам злоумышленник. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний житель Первомайского района, ранее судимый за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Несмотря на оригинальные обстоятельства, статья, по которой возбуждено уголовное дело, самая банальная — «кража». Незадачливому угонщику грозит заключение сроком до 5 лет.

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