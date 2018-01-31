Симферополец заложил в ломбард чужое авто

Как рассказал потерпевший, он распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Когда закончилась закуска, он решил дать ключи от своей машины самому трезвому из компании, чтобы тот привез продукты. Тот купил и даже привез… Но попрощался со всеми и уехал домой. На том самом автомобиле. Но поехал не домой, а в автоломбард, где и заложил машину.