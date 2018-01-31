В Беларуси из-за непогоды в течение суток нарушалось электроснабжение 203 населенных пунктов
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.
По оперативным данным, порывами ветра (до 21 м/с) повреждена кровля котельной в деревне Паличин Любанского района Минской области. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
В течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 203 населенных пунктов, сообщили в ГПО «Белэнерго». Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 31 января остается без электроснабжения 1 населенный пункт.
За минувшие сутки в Беларуси отмечались порывы ветра до 21 м/с.
Ведется мониторинг оперативной обстановки.