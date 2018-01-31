В Самаре арестован подозреваемый в серии нападений на пожилых женщин

В Самаре арестован местный житель, подозреваемый в совершении серии нападений на пожилых женщин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, мужчина действовал по отработанной схеме: в банках злоумышленник присматривался к пенсионерам, выбирая жертв по возрасту, «провожал» их до дома, а как только женщина входила в подъезд, и входная дверь закрывалась, он выхватывал из её рук сумку и скрывался.

Подобным образом днем 15 декабря 2017 года было совершено нападение на проживающую в доме на Московском шоссе пенсионерку, снявшую со счета крупную сумму денег. В результате пожилая самарчанка лишилась пакета с продуктами питания, документов и 70 тысяч рублей, о чём она и заявила в полицию.

В ходе работы над раскрытием грабежа оперативники нашли запись с камер наблюдения системы «Безопасный дом» с похожим нападением в Промышленном районе, совершённом 26 декабря 2017 года в подъезде дома на улице Фадеева на 66-летнюю местную жительницу, у которой открыто похитили сумку с 500 рублями и телефоном. Эта женщина не сообщила в полицию.

Приметы мужчины, попавшего в объектив видеокамеры, совпадали с описанием злоумышленника, разыскиваемого по подозрению в ограблении 78-летней пенсионерки. Вскоре полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника, и устроив засады местах, где он мог появиться, задержали его. Им оказался 2 ранее не судимый 29-летний житель Самары, не имеющий постоянного источника дохода.