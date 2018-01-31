Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Куркума помогает пожилым
Ведущая «Первого канала» стала мамой в третий раз
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Парубий рассказал об угрозах Жириновского - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
У Табакова начались судороги и возможно отказал мозг — СМИ
СМИ: Ксюша Бородина надела купальник не по размеру
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
Кейт Миддлтон сыграла в хоккей в Стокгольме
Железная воля: Татьяна Устинова сбросила 100 кг - СМИ
Батрутдинов поделился эмоциями от отдыха с Бузовой
У «Почты России» нашли тысячи неучтенных объектов недвижимости
10 уроков основателя IKEA
Фоторепортажи
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
09:26 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре арестован подозреваемый в серии нападений на пожилых женщин

Всех, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, сотрудники правоохранительных органов просят обращаться в ближайший отдел полиции.

В Самаре арестован местный житель, подозреваемый в совершении серии нападений на пожилых женщин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, мужчина действовал по отработанной схеме: в банках злоумышленник присматривался к пенсионерам, выбирая жертв по возрасту, «провожал» их до дома, а как только женщина входила в подъезд, и входная дверь закрывалась, он выхватывал из её рук сумку и скрывался.

Подобным образом днем 15 декабря 2017 года было совершено нападение на проживающую в доме на Московском шоссе пенсионерку, снявшую со счета крупную сумму денег. В результате пожилая самарчанка лишилась пакета с продуктами питания, документов и 70 тысяч рублей, о чём она и заявила в полицию.

В ходе работы над раскрытием грабежа оперативники нашли запись с камер наблюдения системы «Безопасный дом» с похожим нападением в Промышленном районе, совершённом 26 декабря 2017 года в подъезде дома на улице Фадеева на 66-летнюю местную жительницу, у которой открыто похитили сумку с 500 рублями и телефоном. Эта женщина не сообщила в полицию.

Приметы мужчины, попавшего в объектив видеокамеры, совпадали с описанием злоумышленника, разыскиваемого по подозрению в ограблении 78-летней пенсионерки. Вскоре полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника, и устроив засады местах, где он мог появиться, задержали его. Им оказался 2 ранее не судимый 29-летний житель Самары, не имеющий постоянного источника дохода.

У полицейских есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению ряда аналогичных преступлений. Всех, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, сотрудники правоохранительных органов просят обращаться в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 8 (846) 373−76−40 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре), 200−13−37 (дежурная часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре), 373−76−82, 8−927−763−55−44 или «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Снижает память и притупляет мышление. Эксперт - о жвачке
Трамп: Россия и Китай бросают вызов американским интересам
В Египте обнаружен скелет десятиметрового титанозавра
Курс биткоина упал ниже психологической отметки
Как мошенники грабят людей с помощью фото ключей или авиабилета
В доме почтальона из Виченцы нашли полтонны писем
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Спорт
Капризов прервал черную полосу В первом контрольном матче перед Олимпиадой сборная России обыграла Белоруссию
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Жги: сколько калорий ты сжигаешь каждый день, сидя в офисе Эта статья замотивирует тебя приходить на работу пораньше и сидеть там подольше.
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь