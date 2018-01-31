Женщина «продала» чужое кафе в Астане

Источник: Tengrinews

О продаже заведения покупатель узнал через объявление на одном из сайтов. Встретившись с продавцом, он передал в виде предоплаты 1 250 000 тенге.

«Впоследствии житель столицы узнал, что помещение находится в собственности третьих лиц и ответчик не имела права его продавать. Обратился к продавцу, однако, она денежные средства не возвратила», — сообщили в суде.