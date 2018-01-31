Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Телепузиков» упал на улице и замерз насмерть
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Путин поставил задачу отказаться от вторых смен в школах
В СИЗО от инфаркта умер экс-глава "Социал-демократов России"
Жена Никиты Преснякова отдыхает в Австрии с мужем и его семьей
История скупердяя, создавшего IKEAЕсли бы будущий создатель империи мебельных магазинов родился в России, то он постоянно ходил бы в синяках
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
У Табакова начались судороги и возможно отказал мозг — СМИ
СМИ: Ксюша Бородина надела купальник не по размеру
Жена Никиты Преснякова отдыхает в Австрии с мужем и его семьей
Ольга Бузова высказалась о свадьбе Дмитрия Тарасова
Железная воля: Татьяна Устинова сбросила 100 кг - СМИ
Батрутдинов поделился эмоциями от отдыха с Бузовой
У «Почты России» нашли тысячи неучтенных объектов недвижимости
10 уроков основателя IKEA
Фоторепортажи
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
10:10 (мск), источник: Tengrinews

Женщина «продала» чужое кафе в Астане

Женщина в Астане «продала» чужое кафе по объявлению. Об этом сообщили в городском суде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

О продаже заведения покупатель узнал через объявление на одном из сайтов. Встретившись с продавцом, он передал в виде предоплаты 1 250 000 тенге.

«Впоследствии житель столицы узнал, что помещение находится в собственности третьих лиц и ответчик не имела права его продавать. Обратился к продавцу, однако, она денежные средства не возвратила», — сообщили в суде.

В итоге, мужчина подал иск. Алматинский районный суд города Астаны удовлетворил требования, взыскав сумму долга в пользу покупателя. Решение не вступило в законную силу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Причину проблем с поставкой угля объяснил замакима Алматинской области
Трамп: Россия и Китай бросают вызов американским интересам
В Египте обнаружен скелет десятиметрового титанозавра
Курс биткоина упал ниже психологической отметки
Как мошенники грабят людей с помощью фото ключей или авиабилета
В доме почтальона из Виченцы нашли полтонны писем
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Спорт
Капризов прервал черную полосу В первом контрольном матче перед Олимпиадой сборная России обыграла Белоруссию
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Жги: сколько калорий ты сжигаешь каждый день, сидя в офисе Эта статья замотивирует тебя приходить на работу пораньше и сидеть там подольше.
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь