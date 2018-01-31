Женщина «продала» чужое кафе в Астане
Женщина в Астане «продала» чужое кафе по объявлению. Об этом сообщили в городском суде, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Женщина в Астане «продала» чужое кафе по объявлению. Об этом сообщили в городском суде, передает корреспондент Tengrinews.kz.
О продаже заведения покупатель узнал через объявление на одном из сайтов. Встретившись с продавцом, он передал в виде предоплаты 1 250 000 тенге.
«Впоследствии житель столицы узнал, что помещение находится в собственности третьих лиц и ответчик не имела права его продавать. Обратился к продавцу, однако, она денежные средства не возвратила», — сообщили в суде.
В итоге, мужчина подал иск. Алматинский районный суд города Астаны удовлетворил требования, взыскав сумму долга в пользу покупателя. Решение не вступило в законную силу.