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09:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске разыскивают мужчину в очках и с залысинами

О местонахождении Алексея Кириченко ничего не известно с 29 января.

Источник: Комсомольская правда

Содружество волонтеров ДоброСпас-Новосибирск начало поиски без вести пропавшего Алексея Кириченко 1956 года рождения. Мужчина 29 января около 17.00 вышел из дома по улице Высоцкого, 31, в Октябрьском районе и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Мужчина был одет в черную болоневую куртку с капюшоном, черные болоневые брюки, короткие унты. Приметы: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые, короткая стрижка, есть залысина. Среди особых примет волонтеры отмечают то, что мужчина может носить очки.

— Если вам что-либо известно о местонахождении Кириченко Алексея Григорьевича, просим позвонить по телефонам: 8−903−904−65−85, 8−953−887−17−77, 8−913−372−47−37, — просят волонтеры ДоброСпас-Новосибирск.

Напомним, что также в Новосибирской области продолжают розыск без вести пропавшей рыжей девушки. О ней ничего неизвестно с 10 декабря.

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