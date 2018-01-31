В Новосибирске разыскивают мужчину в очках и с залысинами
О местонахождении Алексея Кириченко ничего не известно с 29 января.
О местонахождении Алексея Кириченко ничего не известно с 29 января.
Содружество волонтеров
Мужчина был одет в черную болоневую куртку с капюшоном, черные болоневые брюки, короткие унты. Приметы: рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые, короткая стрижка, есть залысина. Среди особых примет волонтеры отмечают то, что мужчина может носить очки.
— Если вам
Напомним, что также в Новосибирской области продолжают розыск без вести пропавшей рыжей девушки. О ней ничего неизвестно с 10 декабря.