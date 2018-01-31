За вранье в Сети наказали адвоката из Новосибирска
Дисциплинарные органы Адвокатской палаты Новосибирской области привлекли к ответственности защитника из Заельцовского района, который для продвижения предлагаемых им правовых услуг использовал
Дисциплинарные органы Адвокатской палаты Новосибирской области привлекли к ответственности защитника из Заельцовского района, который для продвижения предлагаемых им правовых услуг использовал
По сообщению Адвокатской палаты, в ходе
С осени 2016 года все адвокаты подчиняются специальным правилам поведения в Сети, а их нарушение может расцениваться как пренебрежение к своей профессии и этическим нормам. Такой документ назревал давно и был принят на общероссийском уровне Советом Федеральной палаты адвокатов России.
На указанном ресурсе содержится красочная информация о юридической компании, которая якобы лидирует на новосибирском рынке юридических услуг. В частности, отмечается, что данная компания № 1 в Новосибирске и уже оказала качественную поддержку 100 тысячам клиентов, а сумма выплаченных компенсаций достигает почти четверти миллиарда рублей. Восторженные отзывы нескольких клиентов подталкивают посетителей сайта остановить свой выбор именно на этой фирме. Однако никаких сведений об адресе компании, ИНН, ОГРН на сайте нет. По сути, он является анонимным.
Сам адвокат А. на заседании Совета предпочел не появляться, ранее он в своих объяснениях отрицал
Однако квалификационная комиссия и Совет региональной адвокатской палаты защитнику не поверили. Им удалось документально доказать бесспорную принадлежность ресурса адвокату А. Действия юриста признаны недобросовестными, вводящими потенциальных доверителей в заблуждение, а потому нарушающими ряд норм Закона об адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката и Правил поведения адвокатов в интернете.
Учитывая, что адвокат молодой и ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности, ему объявлено замечание и дан один месяц для устранения допущенных нарушений.
«В адвокатской палате прекрасно понимают, что такая ложь со стороны адвоката должна быть наказана и пресечена, — пояснил руководитель
На момент публикации ресурс юридической фирмы advokat54.com все еще функционирует.