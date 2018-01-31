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09:54 (мск), источник: VN.ru

За вранье в Сети наказали адвоката из Новосибирска

Дисциплинарные органы Адвокатской палаты Новосибирской области привлекли к ответственности защитника из Заельцовского района, который для продвижения предлагаемых им правовых услуг использовал интернет-ресурс с фиктивной информацией о безоговорочном лидерстве на юридическом рынке.

По сообщению Адвокатской палаты, в ходе интернет-мониторинга был выявлен сайт с доменным именем advokat54.com, используемый новосибирским адвокатом А. (имя и фамилия адвоката пресс-службой палаты не разглашаются — прим. авт.).

С осени 2016 года все адвокаты подчиняются специальным правилам поведения в Сети, а их нарушение может расцениваться как пренебрежение к своей профессии и этическим нормам. Такой документ назревал давно и был принят на общероссийском уровне Советом Федеральной палаты адвокатов России.

На указанном ресурсе содержится красочная информация о юридической компании, которая якобы лидирует на новосибирском рынке юридических услуг. В частности, отмечается, что данная компания № 1 в Новосибирске и уже оказала качественную поддержку 100 тысячам клиентов, а сумма выплаченных компенсаций достигает почти четверти миллиарда рублей. Восторженные отзывы нескольких клиентов подталкивают посетителей сайта остановить свой выбор именно на этой фирме. Однако никаких сведений об адресе компании, ИНН, ОГРН на сайте нет. По сути, он является анонимным.

Сам адвокат А. на заседании Совета предпочел не появляться, ранее он в своих объяснениях отрицал какое-либо отношение к этому сайту. По его словам, все дело в случайном размещении ложной информации в Сети неизвестными лицами и без его ведома.

Однако квалификационная комиссия и Совет региональной адвокатской палаты защитнику не поверили. Им удалось документально доказать бесспорную принадлежность ресурса адвокату А. Действия юриста признаны недобросовестными, вводящими потенциальных доверителей в заблуждение, а потому нарушающими ряд норм Закона об адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката и Правил поведения адвокатов в интернете.

Учитывая, что адвокат молодой и ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности, ему объявлено замечание и дан один месяц для устранения допущенных нарушений.

«В адвокатской палате прекрасно понимают, что такая ложь со стороны адвоката должна быть наказана и пресечена, — пояснил руководитель пресс-службы АП НСО Николай Потапов. — Если в установленный срок нарушения не будут устранены добровольно, то придется ставить вопрос о неисполнении адвокатом А. решения Совета, что не исключает более суровое наказание в виде прекращения статуса».

На момент публикации ресурс юридической фирмы advokat54.com все еще функционирует.

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