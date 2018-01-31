Двое детей, пострадавших от отравления угарным газом в Уфе, остаются под присмотром врачей

В ведомстве уточнили: так как предварительной причиной инцидента эксперты называют негерметичность дымохода, из-за чего при работающем настенном котле продукты сгорания из дымохода попадают в вентиляционный канал, а после — в квартиру, был проведен комиссионный обход близлежащих домов, построенных по аналогичным проектам.

Специалисты осматривали дымоходы и вентканалы, замеряли напор воздуха, и по итогам обхода установили, что во многих домах имеется та же проблема. В связи с этим было решено провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с приглашением представителей газовой службы, жителей домов и застройщиков. Несмотря на официальное приглашение, представители строительной фирмы на заседание не явились. Дабы не подвергать собственную жизнь риску, жителям было рекомендовано привести дымоходы и вентиляционные каналы в надлежащее техническое состояние.