Автоцистерна с 26 тоннами солярки опрокинулась в Докшицком районе

Авария произошла накануне около 16:50 в деревне Слобода Докшицкого района.

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По информации МЧС, водитель автомобиля, который перевозил 26 тонн топлива, на дороге не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. В результате аварии из цистерны вытекла тонна солярки.

В аварии никто из людей не пострадал, прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС проводили работы по предотвращению возгорания ГСМ.

После того как аварийная бригада «Витебскоблнефтепродукта» перекачала топливо в другую цистерну, бензовоз поставили на колеса.