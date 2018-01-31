Автоцистерна с 26 тоннами солярки опрокинулась в Докшицком районе
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Автоцистерна с 26 тоннами дизтоплива опрокинулась в Докшицком районе, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Автоцистерна с 26 тоннами дизтоплива опрокинулась в Докшицком районе, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.
Авария произошла накануне около 16:50 в деревне Слобода Докшицкого района.
По информации МЧС, водитель автомобиля, который перевозил 26 тонн топлива, на дороге не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. В результате аварии из цистерны вытекла тонна солярки.
В аварии никто из людей не пострадал, прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС проводили работы по предотвращению возгорания ГСМ.
После того как аварийная бригада «Витебскоблнефтепродукта» перекачала топливо в другую цистерну, бензовоз поставили на колеса.
В настоящее время сотрудники райинспекции Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды проводят мониторинг окружающей среды и занимаются оценкой причиненного ущерба.