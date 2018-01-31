В Гродно машина въехала в столб: водитель погиб

Источник: БЕЛТА

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Водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте.

Смертельная авария произошла во вторник тридцатого января около четырех часов вечера на пр. Лебедева.

На данный момент причина произошедшего не установлена.

На развязке на съезде на ул. Славинского машину занесло на левую обочину. Транспортное средство ударилось о бордюрный камень и врезалось в осветительную мачту.

Удар пришелся на левую часть авто, из-за чего водитель получил несовместимые с жизнью повреждения и умер на месте.