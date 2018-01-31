В Гродно машина въехала в столб: водитель погиб
В Гродно автомобиль марки Audi въехал в столб, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
В Гродно автомобиль марки Audi въехал в столб, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте.
Смертельная авария произошла во вторник тридцатого января около четырех часов вечера на пр. Лебедева.
На данный момент причина произошедшего не установлена.
На развязке на съезде на ул. Славинского машину занесло на левую обочину. Транспортное средство ударилось о бордюрный камень и врезалось в осветительную мачту.
Удар пришелся на левую часть авто,
Специалисты устанавливают обстоятельства трагедии.